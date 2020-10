¿Se va a 'Hoy'? Tras despido de 'Sale el Sol', Roberto Carlo confirma nuevo proyecto

Ciudad de México.- A una semana de su despido de Sale el Sol el querido y famoso conductor, Roberto Carlo, ha hablado acerca de sus planes futuros, entre estos confirmó que ya tiene un proyecto nuevo entre manos en el que ya está trabajando, ¿a caso se irá a Televisa y se sumará al elenco de Hoy?

Mucho se ha especulado sobre las opciones laborales de Carlo tras revelarse que dejaría el matutino de Televisión Imagen, cómo el hecho de que supuestamente llegaría a Hoy como un conductor más o a TV Azteca, siendo esto nada seguro ya que solo son especulaciones.

Sin embargo, este martes 20 de octubre, Roberto compartió una entrevista con InFact, dónde confesó que desde antes de saber que ya no estaría en Sale el Sol trabaja en un nuevo proyecto en el que él será el rostro y hablara de todo tipo de temas, asegurando que será diferente a su podcast llamada Muchacho Llorón.

Tengo un proyecto que he estado trabajando desde antes de saber mi salida de Sale el Sol. Tiene que ver con esto del buen vibe, un espacio donde voy a poder hablar de todo lo que yo quiera hablar. Quizá no sea tan solemne o profundo como Muchacho Llorón, porque creo que cada proyecto tiene su lugar y forma de ser y este será mucho más relajado", dijo Carlo.

Cabe mencionar que no mencionó a ninguna televisora, pero además de este proyecto independiente, ya tiene varias ofertas laborales, pero por el momento no tiene nada definido y no quiere apresurar ninguna decisión.

Voy a buscar ese espacio para mí. También quiero dejar que la vida me sorprenda. Ya ha habido acercamientos de trabajos. Quiero ver que va a suceder, pero tomármelo con calma, darme espacio y descansar", expresó.

Fuente: Instagram @robertocarlomx