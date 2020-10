¿Se va a Televisa? Ingrid Coronado se sincera y revela secreto: "Mi más grande pasión"

View this post on Instagram

Uno de los mau0301s grandes regalos que la vida me ha dado, ha sido la sorpresa de que amo escribir. Un diu0301a, mis dedos comenzaron a moverse para escribir #simonyelsaucelloron y a partir de ese momento, la escritura se ha convertido en una de mis mau0301s grandes pasiones. Feliz #du00edadelasescritoras