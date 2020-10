¿Se va a TV Azteca? Tras 16 años en Televisa, conductor queda en la ruina y toma drástica medida

Ciudad de México.- Omar Chaparro dio detalles de la dura crisis económica que enfrentó durante la pandemia, hecho que lo orilló a tomar la decisión de regresar a vivir a México.

En 2016, Chaparro enfrentó uno de los momentos más complicados de su carrera, pues perdió el contrato de exclusividad que tenía con Televisa luego de 16 años, por lo que dejó el país en busca de nuevas oportunidades laborales.

A pesar de que ya llevaba un tiempo radicando en Los Ángeles, el actor, comediante y conductor reveló que la pandemia provocó la cancelación de varios proyectos y, por ende, se quedó sin entradas de dinero.

Estos momentos me trajeron a mí mucha incertidumbre, al igual que a todos, a mí se me cayó mucho trabajo, se me cancelaron contratos, se me pospusieron proyectos, y los gastos eran los mismos, yo tengo gastos aquí, es muy caro vivir en Los Ángeles, gastos en México, escuelas, doctor, pagar la casa, tuve desafíos, a mí nunca me gusta hablar de mis tragedias, pero si tuve desafíos fuertes", contó.