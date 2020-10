"Siento muy bonito cuando te veo": Valery le confiesa a Pascal lo que siente por él en 'Exatlón'

Ciudad de México.- Uno de los programas de TV Azteca que más ha dado de qué hablar es Exatlón: Titanes vs Héroes, tanto por las competencias como por lo que pasa fuera de ellas.

El día de ayer se pudo ver cómo el equipo de 'Héroes' llegó a la competencia por la fortaleza sin Jenni, hermana de Zudikey, quien lloró al ya no ver a su hermana pero dijo que daría lo mejor de ella porque cuando se enfrentaban, le dolía quitarle un punto.

A post shared by Valery Carranza (@30valery) on Sep 16, 2020 at 10:45am PDT

Pero uno de los momentos que más causó sensación fue cuando se pudo ver que Valery se acercó a Pascal Nadaud para hablar sobre lo que siente por él y agradercele por todo lo que hace por ella y por el resto de sus compañeros.

Yo te lo he dicho Pascal, tienes como no sé que esa aura, no sé qué sea, que la gente confía mucho en ti y no sé, tienes algo protector y yo así me siento contigo y Bestia tambipen, y Ernesto también, y no sé, tienes algo y que bueno... yo siento muy bonito cuando te veo así porque eres un gran amigo, porque sabes escuchar, porque me das fortaleza cuando estoy en tiempo muy difíciles".