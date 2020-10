Sin trabajo y acusado de abuso: Exactor de Televisa aparece en 'VLA' y hace desgarradora súplica

Ciudad de México.- Héctor Parra continúa en la lucha para limpiar su imagen luego de que su exesposa Ginny Hoffmann y su hija Alexa lo señalaran de abuso sexual en contra de la joven.

Después de que Parra procediera legalmente en contra de Ginny por difamación y daño moral, ahora el actor ha decidido enviar un contundente mensaje a su hija para hacerla recapacitar y advertirle que de seguir con su versión no tendrá más remedio que demandarla.

Te podría interesar: Desempleado: Tras rechazo de Televisa y drástico cambio, Jorge Salinas ahora se dedica a esto

A través de la entrevista que brindó para el programa Venga la Alegría, Héctor dedicó emotivas palabras a su hija.

Primero que recapacite, que abra su corazón, que no tenga miedo, porque lo único que está haciendo es convertirse justamente en el ejemplo que está dando en casa, y ella la va a pasar mal, la está pasando mal, yo soy su padre, la he querido, amado y respetado siempre, lo vuelvo a decir y lo reitero, aquí estoy, si necesitas mi ayuda, mi apoyo, no tengas miedo, yo estoy para ayudarte, para cuidarte y protegerte, mi casa es tu casa… ¿qué más le puedo decir?... que la amo, que la sigo queriendo”.

Sin embargo, el exactor de Televisa no dudó en advertirle a la joven las consecuencias de sus actos y señaló que desde hace dos años perdió su empleo debido a esta situación.

También lee: Tras 28 años en Televisa, actor de 'Vecinos' los cambia por TV Azteca y da fuerte exclusiva en 'VLA'

Si esto procede a nivel penal, no me deja a mi otro remedio que proceder de la misma manera, lo cual es terriblemente lamentable. Les consta que yo me he ido deteniendo desde que empezó todo esto, he tratado de llevar las cosas en paz, buscando la manera de llegar a un acuerdo de paz, si se puede decir”.

Para finalizar, Héctor Parra destacó el motivo por el que podría llegar a proceder en contra de su hija.

Me vería en la necesidad de responder porque está en entredicho mi reputación, mi carrera, mi persona, que es la que más me importa, yo como padre, por supuesto que voy a tener que responder, no es que mi intención sea demandarla, pero si no hay otro remedio voy a responder”.

Fuente: Agencia México