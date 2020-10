Tras ser acusado por su ex de violento, Eduardo Videgaray exhibe que ella intentó extorsionarlo

Ciudad de México.- El actor y conductor, Eduardo Videgaray, recientemente ha declarado a TV Notas que su exesposa, Rachel Warrington Blair, intentó extorsionarlo para firmar su anulación de matrimonio, y al no aceptar tal chantaje ella lanzó la advertencia a Sofía Rivera Torres, su prometida, acusándolo de ser violento.

Fue un golpe bajo, pero ya lo esperábamos, porque como se lo dije a Sofía, cuando buscamos a Rachel podríamos abrir una caja de pandora. Pero aquí estamos dando la cara y aclarando esto", expresó Videgaray. Eduardo me advirtió que podría pasar esto desde que le pedí que la contactara para la anulación, y la verdad es que no le creía que pasara esto", agregó Sofía.

Eduardo relató que contactó a su ex debido a que el sueño de su prometida es llegar al altar de blanco, tras lo que Sofía aseguró que todo se debía a que quería que su única abuela viva de 91 años la viera de esa manera, como siempre le dijo que esperaba poder ver, tras lo que aseguró que todo eran calumnias de Rachel y que sí conoce bien a Videgaray.

Tras esto el conductor señaló que fue a través de una amiga que pudo contactarla pensando que no tendrían ningún problema pues desde hace 20 años no se ven ni se hablan, pero al pedirle la anulación ella intentó sacar provechó y le puso un precio exorbitante a su firma, por lo que el decidió ignorarla.

Pensé que a esta mujer le iba a dar gusto, porque además es atea. El problema es que lo malentendió y pensó que tenía que concederme la nulidad, y optó por extorsionarme, me empezó a pedir dinero, me decía: ‘Yo te concedo la nulidad’, pero me aclaró que tenía que darle 35 mil dólares... ¡por favor, está mal! Ahí empecé a dejar de contestarle y comenzó a subir y a subir hasta un millón de dólares (más de 20 millones de pesos), y vinieron los ataques", contó Eduardo.

Tras esto señaló que al ser acusado de violencia hacia la mujer no podía quedarse callado y decidió dar la cara para comprobar que estaba mintiendo exhibiendo los mensajes en los que le pide dinero, asegurando que nunca ha atacado a una mujer y que está en contra de las agresiones.

Pero con lo que no contaba es que me iba a acusar de un delito. no soy una persona violenta, tengo una hija a quien le quiero dar el mejor ejemplo y nunca he tenido problema de violencia física. Esto es una calumnia que está lanzando porque se ilusionó de que nos iba a sacar dinero y se dio cuenta de que no. Lo último que pidió, y que ya le dije que estaba mal, es que nos pedía seis ceros, o sea, un millón de dólares. Es una persona que no tiene contacto con la realidad", finalizó Eduardo.