VIDEO: Arath de la Torre recibe mordida de un perro y muestra su herida

Ciudad de México.- El famoso actor de Televisa, Arath de la Torre, sorprendió a sus fans, luego de haber compartido en su cuenta de Instagram que un perro le mordió uno de sus dedos y le dejó tremenda herida.

El artista publicó un video en la red social antes mencionada, además dejó en claro que esto si que le dolió bastante, pues en descripción escribió:

Ante la preocupación de sus seguidores, el protagonista de telenovelas aseguró que se encuentra bien y colocó una fotografía en la que se le puede ver la parte lesionada cubierta con una venda. Tras esto muchos comentaron mensajes para que se recupere pronto, así como algunas burlas.

Ojalá pronto estés recuperado por completo", "No vayas a castigar al perro", "No manches, qué dolor. Cuídate", "Espero no le hayas pasado la rabia al perrito".