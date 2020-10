Ante tanta polémica, Chiquis deleita pupilas al lucir ceñido vestido en 'TTMT'

View this post on Instagram

Reflexion Del Dia: En un mundo lleno de comparaciones, es difu00edcil no caer en el juego de u201cNecesito masu201d.... u201cNecesito esto o lo otro para impresionaru201d... u201cnecesito verme asu00ed para ser aceptada(o)u201d. Pero, recuerda que lo mu00e1s importante y lo que cuenta es, estar bien contigo misma(o)! Ser segura(o) con la persona que eres por dentro. No compararte con alguien, o con la vida de alguien mas, sino hacer lo posible de mejorar las cosas en TI.... porque al fin del du00eda, es lo u00fanico que realmente importa... y lo que Dios cuenta. Todo lo demu00e1s son u201ccosasu201d .... u201cideasu201d .... y fantasias falsas. No caigas en ese juego!