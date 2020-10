¿Despedida? En pleno embarazo, Joanna Vega-Biestro hace confesión: "No estoy en 'Sale el Sol'":

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles, Joanna Vega-Biestro sorprendió en redes sociales pues apareció con una linda serie de fotografías que evidentemente no fueron tomadas en el foro de siempre.

Todo parecía ir bien pues solo parecía una publicación normal, antes de hacer la del día donde se mostrará su atuendo, pero no fue así pues Joanna reveló una gran verdad en Instagram Stories.

Te puede interesar: Tras 37 años vetado de Televisa y despedida en 'VLA', conductor llega a 'Hoy' y causa furor

A post shared by Joanna Vega-Biestro (@vegabiestro) on Oct 21, 2020 at 9:38am PDT

View this post on Instagram

Y mientras se mostraba enamorada de su etapa de embarazo, la presentadora explicó su ausencia en Sale el Sol y todo se debe a una extrema medida que se tomó después que una de las conductoras saliera infectada de Covid-19.

Lee también: Tras despido de Jorge Zarza, conductor de 'Hechos' hace fuerte anuncio y Chapoy reacciona

No estoy en Sale el Sol porque la producción decidió que hasta no tener los resultados de todos los compañeros, no me iban a exponer por la bebé. Hoy bebé A es la prioridad y eso lo agradezco muchísimo”, informó Joanna.