A días del estreno de 'MasterChef', revelan en 'VLA' que la chef Betty envidia a Anette Michel

u00a1Ya estamos a punto de disfrutar esta nueva temporada de @@masterchefmx y @olgamafud platicu00f3 con @anettemicheltv sobre los detalles de este gran estreno!ud83dude4cud83cudffbud83dudc68ud83cudffbu200dud83cudf73ud83cudf72 #VLA