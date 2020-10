Ex de Sherlyn detiene redes sociales al anunciar que será padre por primera vez

Ciudad de México.- El político Gerardo Islas, quien es exesposo de Sherlyn, mediante redes sociales sociales anunció que se convertirá en padre por primera ocasión, luego de contraer matrimonio con Claudia Wade.

Fue con una fotografía de ultrasonido, con la que el diputado local en Puebla informó que está en la espera de su primer hijo, al informar que es una gran bendición.

Como no queremos herir susceptibilidades y que luego nos digan porque no me lo dijiste a mí primero, todos siéntense porque aquí viene la noticia del año para todos a la vez. Claudia Wade y yo seremos papás. Es en verdad la bendición más grande del mundo, te amo con todo mi corazón, la vida es fantástica y más al crear vida, estoy súper emocionado con tan solo pensar que viene en camino, seremos 4 contando al gran Thomas. La familia crece con nuestro bebé. P.D: mil veces te amo mi vida”, escribió.