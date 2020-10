José Ron estalla al aire y sale en defensa de actor de TV Azteca tras polémica boda

Ciudad de México.- El actor José Ron brindó una entrevista exclusiva a Javier Poza en Grupo Fórmula para hablar de su aparición en la boda del actor Armando Torrea, donde se reportan más de 100 contagios de coronavirus.

El famoso galán de Televisa salió en defensa de su colega y gran amigo, asegurando que este enlace matrimonial sí se siguieron los protocolos de seguridad para prevenir la propagación del Covid-19.

Visiblemente molesto, Ron estalló contra los medios de comunicación y los acusó de estar generando desinformación sobre la boda del actor de TV Azteca.

Me parece un poquito delicado. He visto que hasta López-Dóriga, Denise, muchos programas de comunicación sacan la nota y yo creo que deberían preguntarse, antes de sacarla, si les consta esa información... Sí, es muy lamentable todo lo que se está diciendo cuando no es cierto. La boda tuvo protocolos de seguridad".