'La Wanders Lover' estalla ante críticas por no revelar la identidad del padre de su hija menor

Ciudad de México.- La comediante Yered Licona, mejor conocida como 'La Wanders Lover', estalló ante los múltiples comentarios hirientes en su contra, por no revelar la identidad del padre de su hija, al indicar que podría ser del comediante JJ.

Fue mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, donde dijo que ella no es una robamaridos, pues el JJ, es una persona casada y tiene buena relación con su esposa.

Al principio mi comadre y yo nos reíamos mucho porque le mandaba fotos de los comentarios que me hacían. Pensamos que ya iba a quedar así, pero no, ya pasó un año y siguen con lo mismo, y la verdad ya es molesto. La gente es mala y algunos escriben que yo defraudé a mi comadre, que me metí con su esposo, que soy una robamaridos, y no se vale”, dijo.

Por último mencionó que ella no le interesa dar más detalles del padre, de la menor, al afirmar que para ella el mencionado hombre ya está muerto.

No me importa qué tanto me moleste la gente, no voy a revelar el nombre del papá de Majo, y menos ya un año después; si no se apareció entonces, ahora ya no tiene caso, para mí ya está muerto”, finalizó.