Marjorie de Sousa paraliza Instagram al modelar de esta enloquecedora forma: "Dios santo"

View this post on Instagram

Cou0301mo se mueve ud83cudfa4ud83cudfa4ud83cudfa4ud83cudfa4 #hermosanoche #marjoriedesousa #muu0301sica #mueu0301vete #worktime #LA #pronto #lavidaesunhermosoregalo @enricobompani @julianhairstudio @juansousaofficial @mediaconceptspr @francisbertrand