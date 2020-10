Natanael Cano dice amar ser el centro de la polémica tras considerarse el mejor pagado en México

Los Ángeles, California.- Natanael Cano sigue brindando controversiales declaraciones luego de externar sus diferencias contra algunos cantantes de la música regional mexicana como Pepe Aguilar y Julio Preciado.

Durante su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, Cano no tuvo reparo en hablar de la polémica que generó al haber aventado un balón de fútbol americano al tráfico, por lo que sin inmutarse dijo:

Suave, suave, yo subo las historias de las cosas que me nacen al momento, si hago una estupidez o no, pero me da igual, así soy".

Posteriormente, el cantante de Corridos Tumbados se siguió mostrando despreocupado ante los fuertes cuestionamientos que recibe por este tipo de acciones, por lo que no dudó en puntualizar que, pese a eso, ahora es de los músicos mejor pagados de la industria en México.

A mí me gusta que saquen un chisme mío, porque me están viendo. A mí me gusta que saquen eso porque me están viendo. Y ya pronto se viene mi casa de México, mi casa de LA, mi casa de Miami, todo eso papá. Somos los mejores artistas, mejor pagados, yo soy el mejor pagado yo creo que de México, así que estamos bien", destacó en entrevista para el programa Suelta la Sopa.

Finalmente, Natanael habló de su relación con 'El Coyote', quien está en la misma disquera que él, pero manifestó que nunca colaboraría musicalmente con el joven.

Lo conocí en persona, lo saludé, al 'Coyote' lo admiro, él me admira, sus hijos me admiran, entonces esto es una relación personal, no de música. Él no quiere hacer duetos con nosotros, él simplemente nos apoya porque sus hijos nos apoyan".

Con información de: Agencia México