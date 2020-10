¿No más amor? Irina Baeva rompe el silencio y habla de su relación con Gabriel Soto

Ciudad de México.- Después de pasar varias semanas en Nueva York, Irina Baeva finalmente decidió regresar a México y reencontrarse con su encantador novio Gabriel Soto; sin embargo, a los medios les llamó la atención que actor no fuera a recibirla al aeropuerto, por lo que florecieron los rumores sobre una 'ruptura' amorosa.

Pero cabe resaltar que un medio de Telemundo, Suelta la Sopa, ya esperaba la llegada de Irina por lo que rápidamente se acercaron para preguntarse sobre su estadía en la Gran Manzana.

Además, cuando se le cuestionó sobre los rumores de que dejaría a México por Estados Unidos, la rusa declaró que para nada eso era cierto y que muchas veces, lo que coloca en sus redes sociales se puede llegar a malinterpretar, pero que solo ella puede hacerse responsable de sus palabras.

Por otro lado, cuando Suelta la Sopa le preguntó sobre si era verdad que habría descuidado su relación con Soto, para retirarse a Nueva York, la actriz señaló que para nada era cierto.

No es cierto, no, no, no, no, para nada, la verdad sí que tengo muchos sueños por cumplir y eso viene más adelante, no me gusta hablar de esas cosas antes de que se cumplan, porque finalmente de eso se trata, de que una vez que los éxitos y los pasos de una hablen por sí solos finalmente".