¿No se soportan? Raúl Araiza habla de la relación con su exesposa tras 1 año separados

Ciudad de México.- El famoso conductor del programa Hoy, Raúl Araiza, ha decidido romper el silencio respecto a su actual relación con su exesposa y madre de sus hijas, Fernanda Rodríguez, tras un año separados y estar en un noviazgo serio con su compañera en el matutino de Televisa, María Amelia Aguilar.

En una entrevista con Mar Saura el conductor y actor reveló que le gustaría realizar un stand up, hablando de cosas de su pasado de manera cómica al estilo de Franco Escamilla, incluso señaló que podría hacerlo de su divorcio, tras lo que habló sobre como se llevaba con su ex.

Me separé hace un año y medio, pero muy bien. 24 años me aventé, muy bien, tengo dos hijas, una de 23 y otra de 22, la familia sigue, de formas distintas, incluso mi ex mujer es mi manager y mi socia, nos llevamos muy bien. Yo decidí vivir mi vida de una manera distinta, seguir siendo familia, no pareja, ella igual", aseguró Araiza.