Pablito Ruiz es expulsado de reality por asistir a fiesta en plena pandemia

Ciudad de México.- El cantante Pablo Ruiz, quien participaba en el reality Cantando 2020, fue dado de baja del programa luego de asistir a una fiesta clandestina en medio de la pandemia.

Esta información fue ofrecida por parte del presentador Ángel De Brito, quien indicó que la producción se molestó por el incumplimiento del distanciamiento social.

Por su parte, Pablito ya pidió disculpas, al informar que ya estaba en confinamiento, sin embargo ese día se le ocurrió salir de fiesta, lo cual provocó su salida del programa.

Quiero pedir disculpas públicamente. Estoy confinado en mi casa. Sí, ayer salí a una reunión y bueno, no hay que hacerlo. Fui castigado, fui bajado del Cantando y con justa razón. Admito las consecuencias y mañana me voy a hacer el primer hisopado a las 9 de la mañana y voy a seguir el protocolo. Creo que a las 72 horas hay que hacerse otro para que esté todo chequeado...", informó.

Por último añadió que las coas se fue debido a que se encontraba triste por la reciente pérdida de su madre, por lo que decidió distraerse, algo que considera que está mal.

No es excusa, pero es el Día de la Madre y ustedes saben que perdí a mi vieja hace poco. La verdad es que necesitaba estar con amigos. No es excusa, no se hace y no lo voy a volver a hacer. Pero ese es el motivo. Así que voy a seguir con los protocolos y ojalá pueda enmendar esto", finalizó.