Pepillo Origel 'explota' en vivo ante 'humillaciones' de Galilea Montijo en 'Hoy'

Ciudad de México.- En pleno programa en vivo de Hoy el polémico conductor, Pepillo Origel, ha 'explotado' en contra de su compañera, Galilea Montijo, cuando ella hizo un comentario respecto a él que lo hizo sentir humillado, por lo que respondió de esta manera.

Al aparecer a cuadro riendo Montijo junto a Raúl Araiza, Andrea Legarreta y Origel, la jalisciense le pidió al exconductor de Ventaneando que no fuera a contar nada de lo que estaban hablando porque luego todo salía mal y separaba a parejas.

Si supieran que están diciendo", dijo Pepillo. "No Pepillo, te suplicamos que esto que acabaos de decir no lo cuentes en otra mesa, porque sueles decir las cosas y luego haces que las parejas truenen", respondió Montijo.

Ante esto el conductor 'explotó' y aseguró que él no había separado a nadie, refiriéndose a Fey y Salvador Zerboni, señalando que se enteró que ellos ni si quiera habían tenido una relación, que solo salieron en una ocasión, información que supuestamente le dio alguien cercano a la cantante.

¡Ni andaban! Ni salieron, una vez nada más, eso fue lo que me dijeron, yo ya no, pero mira ya me metieron a mí en todos lados que yo fui quién separó a la pareja, nunca se separa a nadie, si tu estás enamorado te hagan lo que te hagan tu no lo sueltas, ¡He dicho!", finalizó Origel.