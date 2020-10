Silvia Navarro arrasa con la noche de los Latin Billboard 2020 sin siquiera haber participado

Miami, Florida.- Este miércoles 21 de octubre grandes personalidades de la industria musical se dieron cita en Miami, pues se celebró la entrega de los Latin Billboard 2020.

Aunque muchos famosos e invitados especiales sorprendieron por su presencia, quien logró llevarse la noche fue la presentadora Silvia Navarro, luego de aparecer en el escenario del BB&T Center en Sunrise, Florida junto a Osvaldo Benavides.

La bella actriz conmocionó a miles de espectadores, quienes se manifestaron a través de redes sociales, luego de haber visto lo espectacular imagen con la que hizo presencia en la gala.

Silvia utilizó un hermoso vestido largo con holanes color rojo, ajustado en la parte del cuello y con una abertura en medio que le llegó hasta el ombligo.

La belleza que se carga, definitivamente de este mundo no es"; "No sé si llorar porque está hermosa o porque me emocioné solo para verla un minuto"; "Silvia me vuelve loca"; "Me encanta toda ella", comentaron varios internautas.