Tras 25 años en Televisa y polémico divorcio, querida actriz da fuerte exclusiva a TV Azteca

Ciudad de México.- La actriz Martha Julia ha estado envuelta en la polémica con el padre de su hija tras su divorcio luego de que hace unos meses confesara que atravesaba una crisis financiera al quedarse sin trabajo, ya que tuvo que cerrar su negocio poco antes de la pandemia.

La sinaloense de 47 años, quien ha estado en más de 20 telenovelas y programas de Televisa desde 1995 como Destilando Amor, Soy tu dueña y Corona de lágrimas, habló en exclusiva para Ventaneando de TV Azteca sobre esta situación.

Martha Julia aseguró que su hija sí ha visto a su padre Salvador Ibarra por videollamada y que este fin de semana el actor ya podrá convivir con la pequeña luego de que durante la pandemia se suspendieran las convivencias.

Yo creo que eso quedó en el olvido y quedó atrás. Son cosas que van surgiendo cuando alguien no tiene una buena relación. Yo jamás se la he negado y ella tiene un Ipad las 24 horas para cuando necesite hablar con él. Este fin se reactivan visitas normales. La pensión con problemas legalmente pero la relación existe entre ellos y yo no dejaré de cumplir porque es su derecho y no pienso quitárselo, solo que haya responsabilidad de parte de los dos".