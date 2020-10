Tras abandonar TV Azteca, Serrath de 'Enamorándonos' anuncia próximo trabajo ¿en Televisa?

View this post on Instagram

Hace 3 meses estaba por vivir la experiencia mu00e1s extrema de mi vida, u201cSurvivoru201d y ahora su00f3lo faltan 3 du00edas para irme a un lugar tu00e9trico, lleno de misterios donde se viviru00e1n momentos de mucho suspenso; porque no sabemos todas las cosas que les puedan suceder a mis BARAKu2019S. Es un placer ser la conductora de u00e9ste primer Reality Paranormal de la Historia @barakelexperimento ud83dudda4ud83dudc7b