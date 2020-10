Tras despido de Televisa, querido actor revela si venderá comprometedoras fotos suyas

Ciudad de México.- Polo Morín, querido y muy reconocido actor, tras un par de meses de haber perdido su exclusividad con Televisa ha revelado si ha pensado en abrir una cuenta en la página Only Fans (solo fans), dónde vendería fotos suyas bastante comprometedoras.

El Only Fans es una página en Internet donde se genera una página en la que subes contenido explicito, mostrándose prácticamente como Dios los trajo al mundo, y las personas que quieran verlo deberán pagar cierta cantidad de dinero.

Morín tras ser cuestionado si se atrevería a abrirse una cuenta así, señaló que actualmente jamás lo ha pensado, pero que no podía descartar del todo la opción ya que uno nunca sabe que podría pasar a futuro.

No juzgo a la gente que lo hace, pero no está en mis planes, no creo hacerlo, pero tampoco nunca digas nunca, porque uno no sabe, pero no, yo digo que no", respondió Morín.