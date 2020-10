Tras se atacada por comer en las entrevistas, Carolina Sandoval hace esto con Omar Chaparro

View this post on Instagram

Un mexicano con una gran talento artiu0301stico... se ha destacado en el teatro, la tele, la pantalla grande y en diferentes plataformas. Hoy diu0301a produciendo y escogiendo que mostrarle al puu0301blico, detrau0301s de la silla entrevistando. Quiere entrevistar como a eu0301l le gustariu0301a que lo entrevistaran. Un almuerzo bastante desinhibido entre uvas, un teu0301 caliente y una buena energiu0301a, un par de u0026#34;sincerotesu0026#34; hemos pasado un momento delicioso. Acompanu0303a a @omarchaparro con su nuevo programa u2018@tunightconomarchaparro que se estrena por @canalestrellatv este jueves 22 de octubre a las 9:00 pm/8c . . . #mukbang #elalmuerzoconcaro #lassandoval #Latinx #omarchaparro #tunightconomarchaparro #Tv #Newshow #mamaslatinas #fyp