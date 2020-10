Tras traicionar a Gustavo Adolfo Infante con Televisa, conductora revela fuerte secreto en 'Hoy'

Ciudad de México.- En la nueva sección de Andrea Escalona en el programa Hoy, 'Sexy Andy City', platicó con Maki Soler y Mónica Noguera acerca de sus exparejas.

Entre fuertes declaraciones acompañadas de una copa de vino, las tres dejaron sorprendidos a fanáticos con los 'secretos' sobre sus antiguos romances que confesaron en Televisa.

Mientras que Maki estuvo casada con Juan Soler, Mónica con el productor Memo del Bosque y ahora sostiene una relación con Julián, quien es 11 años menor que ella y es de origen europeo.

Al hablar sobre si alguien con el que hayan salido haya quedado apantallado por su fama, Maki causó polémica al declarar:

No podría estar con un hombre que no esté más arriba que yo. No podría. Esque es como un hijo. Tuve un novio 6 años menor antes de Juan y sí lo apoyé bastante, pero no era alguien con el que pensaba casarme".

Luego, Maki confesó que lo peor que ha hecho en su primera cita es "emborracharse" y que quien la salvó de eso fue precisamente su exesposo:

Juan me rescató de la borrachera (ríe). No tengo que hablar mal de Juan ya".

Finalmente, la actriz argentina comentó lo que hace para ligar luego de que volvió a la soltería y su relación con sus ex.

Yo no ligo, me caen solitos. La divina providencia me los manda. Bueno, Juan me caía mal. Lo conocí porque salió con miles de amigas mías. Luego Valentino (Lanús) estudiábamos actuación juntos. Hasta el día de hoy le digo Luis Alberto (su verdadero nombre), no Valentino".