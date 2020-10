Tras veto de Televisa y caer en vicios, exconductor de TV Azteca empeña relojes para sobrevivir

Ciudad de México.- El conductor, cantante y actor Jorge 'El Coque' Muñiz contó para De Primera Mano cómo ha salido a flote durante la crisis económica y reveló que tuvo que vender y empeñar cosas para sobrevivir.

El presentador, quien llevaba más de 20 años de carrera en Televisa, en 2018 se fue a TV Azteca y quedó vetado de la empresa. En el Ajusco se encontró con el fracaso pues al estrenar el programa ¡Pásale yo invito! este tuvo que ser sacado del aire a los tres meses por baja audiencia.

Lee también: Tras despido de Jorge Zarza, conductor de 'Hechos' hace fuerte anuncio y Chapoy reacciona

A principios de 2019, 'El Coque' visitó Ventaneando y se sinceró sobre su adicción al juego y al alcohol.

Le pego al juego, me encanta. De que le pego a la botella, no me encanta pero me gusta".

Aunque ese año fue difícil para el artista, meses después de eso la televisora le levantó el castigo y regresó a las filas de Televisa, sin embargo, llegó la pandemia y el panorama se complicó no solo para él, sino para millones de personas.

En entrevista con De Primera Mano de Imagen TV, el conductor y cantante confesó que perdió varias fechas por el Covid-19 y cómo le ha afectado la crisis.

Durísimo (...) Estamos en una etapa de no saber exactamente cuándo tendremos la oportunidad de tener una constante de trabajo".

Aseguró que mientras sí ha tenido algunos proyectos, no los suficientes para estabilizar sus finanzas.

Vienen cosas esporádicas, he tenido algunos eventos a través de Internet pero no es suficiente para equilibrar la economía a la que estábamos acostumbrados".

Podría interesarte: Tras 37 años vetado de Televisa y despedida en 'VLA', conductor llega a 'Hoy' y causa furor

Confesó que ha tenido meses bastante complicados donde el dinero no alcanza para el día a día.

A mí no me da pena decirlo porque soy muy chambeador y lo poco que tengo lo he ganado trabajando. Sí hubo un par de veces donde se apretó la conciencia económica para toda la familia".

Incluso, confesó que pese a que utilizó sus ahorros, estos no fueron suficientes y ha recurrido a vender y a empeñar relojes para sobrevivir.

Los relojes se fueron, las cadenas y las cosas que para eso son. Dicen que los bienes son para los males. A mí no me da pena. Las cosas se recuperan. Hay cosas que tienes ahí para una emergencia, pero no tiene nada de malo. Tenemos que salir adelante".

El conductor aseguró que afortunadamente tiene un trabajo desde hace muchos años y un 'colchón' que le permitió "no estar tan 'ahogado' como otros".

Finalmente, confesó que su padre Marco Antonio Muñiz está bien de salud, aunque comentó que por las circunstancias no lo puede visitar mucho pero sabe que está bien y al pendiente de él.

Fuente: De Primera Mano, Ventaneando y TVNotas