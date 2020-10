¡Tremenda! Consuelo Duval deja a todos boquiabiertos con irresistible 'outfit' de jovencita

View this post on Instagram

Hoy es mieu0301rcoles de @netasdivinastv y el tema, evidentemente me pone nerviosa!! ud83dude48ud83dude48ud83dude48 y @natalia_tellez @danielamagun y @paolarojas me hacen bullying ud83eudd2aud83eudd2aud83eudd26ud83cudffcu200du2640ufe0f Y quiero mucho a nuestra invitada @laurafloresmx Vamos a reiu0301rnos mucho a las 930 por @canalunicable Maquillaje @manuinfinito8 peinado @_rodcortes