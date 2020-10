¡Tremenda cubana! Livia Brito derrite a fans al ser captada de esta forma en ajustados leggings

View this post on Instagram

No podemos elegir si el diu0301a va a estau0301s soleado ud83cudf1e o nublado u2601ufe0f mis #aLIVIAnados pero lo que su00ed elegimos nosotros es cou0301mo lo queremos pasar. Hagamos siempre lo que mau0301s nos gusta. @aloyoga ud83dudc84 @alexavenndanno #vivamos #disfrutemos #liviabrito