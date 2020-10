Valeria, la guapa novia de Julián Gil, alborota corazones al ser captada de esta irresistible forma

Ciudad de México.- La guapa y carismática periodista deportiva, Valeria Marín, deleitó la pupila de sus fans y seguidores al compartir una enloquecedora fotografía en la que presumió más que nunca su envidiable y espectacular belleza en un juvenil 'outfit' para ejercitarse.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram, que la también corredora publicó la instantánea en la que se le aprecia posando y sonriendo cautivadoramente a la cámara mientras se luce como toda una deportista, lo cual sin duda hizo 'babear' a más de uno.

Esta foto lo dice todo... Ni me pregunten en qué km iba, pero les juro que así fui toda la carrera, porque cuando mi mente me empezó a traicionar, sonreí y yo misma me contagié de esa vibra y me aseguré de que así era".