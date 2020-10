¿Ya consiguió novia? José Ron es captado en cariñoso momento con esta famosa actriz

View this post on Instagram

Oye Pinshi... Solo quiero decirte que me da chingos de gusto tu nuevo protagou0301nico! La vida tiene esa magia de acomodar las cosasud83dudca5 ud83dudc4fud83cudffbud83dudc4fud83cudffbud83dudc4fud83cudffb TE LO MERECES PINSHIII !!! Disfruu0301talo mucho ud83dudca5ud83dudd25ud83dudcaaud83cudffb Eu0301xito y muchiu0301simas bendiciones en tu nueva aventura u2728u2728u2728 @evacedenor Te quiero! ud83eudd0d