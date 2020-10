Yolanda Ventura de Parchís cuenta la triste pérdida de su perro tras tener que sacrificarlo

Ciudad de México.- Yolanda Ventura, cantante de Parchís, reveló que actualmente no la ha estado pasando del todo bien, pues hace poco tuvo que verse en la necesidad de sacrificar a su perrito Marcelo, un french poodle.

Según contó en entrevista para el programa de espectáculos, De Primera Mano, el canino ya no podía vivir bien, pues no podían hacerlo comer y el pobre ya no tenía más fuerzas.

Tomamos la decisión difícil de dormir a mi perrito Marcelo, un french poodle que tenía yo desde hace ya 18 años, tenía casi 19 años, el veterinario no podía creer que viviera tanto", dijo Yolanda.

A su vez, tras la triste partida del canino, Ventura señaló que su otra perrita llamada Hada, se vio grave por una inflamación en la vejiga que casi la lleva a la muerte tras una cirugía de emergencia.

No obstante, aunque por un momento pensó que también perdería a su amiga, la famosa comentó que Hada respondió bien al tratamiento y ahora está mejor que nunca.

