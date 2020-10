Adiós Televisa: Productora habla de despidos en 'Hoy' y confirma a nuevos integrantes ¿de 'VLA'?

Ciudad de México.- La productora del programa Hoy, Magda Rodríguez, confesó cuáles son los cambios que vienen para el matutino de Televisa en este 2021, año en el que ella se queda produciendo luego de muchas especulaciones.

Magda, quien hace unos años formaba parte de las filas de TV Azteca donde producía Enamorándonos y El Club de Eva, se sinceró en entrevista con el reportero Edén Dorantes y habló de lo que tiene planeado para los próximos meses.

La productora, quien este miércoles festejó un año más de vida feliz en el foro, habló de los posibles despidos luego de que el periodista de espectáculos Álex Kaffie revelara que saldrían dos integrantes:

Al ser cuestionada sobre si la actriz de Televisa Elizabeth Álvarez se incorporaba a la sección de cocina, Magda confirmó que sí, luego de que ella decidiera alejarse de las novelas y emprender un canal de YouTube donde compartirá recetas. Además, también confirmó que se queda con ellos el exalumno de La Academia, Paolo Botti.

"Tendremos muchas secciones nuevas. Estaremos innovando constantemente y le vamos a apostar a la comedia. Ha sido un año muy difícil, la gente quiere reírse y también tener información precisa con nuestros expertos, trabajamos mucho en ello para tener un 2021 con resultados maravillosos. Primero salud y luego rating todo el año", dijo.

Pese a que algunos ya habían confirmado una segunda temporada de Guerreros 2020, Magda aseguró que todavía estaban en eso.

Aunque Dorantes le dijo que en el UpFront de Televisa hace una semana estaba parte de Guerreros, la conductora dijo entre risas: "Ha pues tú ya viste y sabes más que yo mira". Además, habló de las críticas que recibe todos los días.

Trato de leer la crítica pensando que no hay dolo ni mala fe. Cuando hay maldad lo que hago es no leerlo y no tomarlo en cuenta. Yo sigo derecho. Los que me critican son fans frustrados, quisieran ser mis amigos", dijo mientras reía.