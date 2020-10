"Déjame en paz": Tras 10 años de acoso, Amber Rose rompe el silencio contra Kanye West

Estados Unidos.- Tras su ruptura en 2010, Amber Rose recientemente dio a conocer que Kanye West, el ahora candidato a la presidencia de Estados Unidos, la ha acosado constantemente.

Amber apareció en el programa No Jumper del canal en YouTube de Adam22, donde hizo una tremenda confesión respecto al esposo de Kim Kardashian.

No sé si él dice cosas para hacer que su esposa se sienta más cómoda, pero avergonzarme y decir que necesitabas 30 duchas. Me llevaste por todo el mundo. ¿Desde cuándo necesitas 30 duchas?".

Acto seguido, la artista señaló que las declaraciones en su contra por parte de West han durado muchos años:

Me acaba de llamar prostituta en su mitin. Diez años después. Déjame en paz. No hablo de ti. Obviamente, surge en las entrevistas porque es una gran parte de la razón por la que soy famosa, así que trato de dar buenas entrevistas y no rehuir eso, pero al mismo tiempo, es como, 'Hermano, déjame en paz'".