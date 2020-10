Eric del Castillo comparte detalles sobre el proyecto que grabó con Kate

Ciudad de México.- El primer actor mexicana, Eric del Castillo, compartió detalles del proyecto que grabó con la productora de su hija, Kate del Castillo, mismo que lleva como nombre ¡Llegó la Revolución señores! en el que relata varios corridos.

Durante una entrevista telefónica con Ventaneando, el exintérprete de Televisa explicó que dicha producción tuvo como sede Guadalajara, Jalisco, aunque contó que le cuestionó a su retoña si le es que le parecía interesante este trabajo.

Le dije, a ver hijita, tú tienes tu propia compañía y le cuestioné si lo hacía por amor a tu padre o porque si realmente creía interesante el proyecto, yo no le propuse nada", comentó el artista.

De igual forma, el histrión aseguró que no es habitual que le pida esta clase de favores a sus hijas, no obstante, indicó que desconoce cuándo estará listo el material que grabó recientemente en la capital jalisciense.

No quiero preguntar, ni quiero presionar, yo nomás me presenté, trabajé, me cansé muchísimo por el viaje y todo", mencionó el actor.