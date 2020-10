Héctor Xpinoza apuesta por el sabor latino en 'Amantes', su nuevo sencillo

Miami.- Con un ritmo totalmente diferente regresa Héctor Xpinoza presentando su nuevo sencillo Amantes, tema que promete ser un hit entre la comunidad latina en el extranjero.

El artista originario de Hermosillo, Sonora, actualmente radica en Miami donde se prepara profesionalmente como actor, visitó el estado que lo vio nacer con el fin de promocionar su más reciente material grabado con el Dj Alemán R:J:C.

El artista señala que Amantes es una propuesta arriesgada por tocar un tema tabú, sin embargo, quiso conservar cierta línea de respeto al momento de hablar de este tipo de relaciones y principalmente, hacer bailar a su audiencia.

Estaba hablando con un amigo de Miami, él me contó que tiene este tipo de relación y de ahí tomé la idea creativa, pero no sabía cómo ejecutarla. Muchas personas buscan amor por otro lado, fue algo muy fuerte de escribir porque no sabía si el público podría conectar", explicar.

Xpinoza comenzó siendo cantante pop en sus primeros tres álbumes, sin embargo, su sencillo anterior Dímelo tú, que fue un éxito en el 2019 se tocaba dentro del género regional mexicano y ahora adentrándose al reggaetón, se ha convertido en un músico 'camaleónico'.

Retomando ejemplos de otros artistas como Shakira, quienes de la misma forma se mueven entre distintos géneros musicales sin perder su calidad interpretativa, Héctor declaró que "la música evoluciona constantemente y se requiere de disciplina y resistencia, aguantar vara porque no es una labor sencilla". Los éxitos del sonorense han llegado a ciudades como París y Nueva York.

Grabando canciones con Alex Moreli, productor de Justin Bieber, surgió la idea de realizar algo electrónico; en ese entonces estaba sonando mucho Dj Snake y me dice, tengo un chavo que quiere grabar en el estudio, él es de Alemania, lo contacté y aunque los horarios eran muy drásticos comenzamos a hacer videollamadas en la madrugada; hicimos una buena amistad. Grabamos No promises, que fue el primer sencillo, luego Turn me on sonó en MTV NY y en festivales de música en Alemania, es por eso que trabajamos juntos nuevamente en ‘Amantes’", recordó.