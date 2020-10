Jessica Cediel revela que tiene Covid-19 y habla de su salud: "No podía respirar"

Ciudad de México.- La presentadora y modelo de origen colombiano, Jessica Cediel, confirmó que arrojó positivo al Covid-19 y manifestó su desesperación, ya que sufrió dos crisis en las que no podía respirar correctamente.

Me quedé, en dos oportunidades, sin poder respirar. Fueron dos momentos de crisis en los que, sí, literalmente no me entraba aire por la nariz, me asusté y en uno de esos lloré", comentó Jessica.