Kate del Castillo buscará que Guadalajara se convierte en el "Hollywood mexicano"

Guadalajara, Jalisco.- Kate del Castillo se encuentra en Guadalajara, la capital de Jalisco, para filmar dos proyectos donde se desempeñará como productora, así como para participar en el consejo consultivo de filmaciones de la entidad.

Además de externar su felicidad por pisar tierra mexicana, la protagonista de La Reina del Sur no dudó en confesar sus intenciones de convertir este lugar de México en La Nueva Meca del Cine.

De la misma forma y contrario a otros artistas que no radican en México, la actriz mexicana aseguró que no tiene ningún temor de estar en el país azteca, aunque toma sus precauciones para estar segura.

No, no, en lo más mínimo, bueno, no estoy de planta (en México), yo vivo allá, pero las producciones y esto (están acá), nunca he tenido miedo, en ese sentido para nada, hay que cuidarse nada más", confesó.