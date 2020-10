'La Venenosa' defiende a Chiquis Rivera de las críticas por su nuevo 'galán'

View this post on Instagram

...mi papau0301 siempre deciu0301a que la belleza de las piedras perdura en el tiempo porque la belleza de las rosas es efiu0301mera...es por eso que aunque existan miles de filtros y los utilicemos nunca olvides cuidar tu belleza interior tambieu0301n ud83dude09. Firma Mariu0301a Carolina . .. ... By the way que Bella me veo con este filtro de @mauricio_mejia ud83dudc93. . .. ... #cosasquesientecaro #madred2 #face