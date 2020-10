¿Problema de su salud? Sylvia Pasquel dice por qué se mudó a Acapulco

View this post on Instagram

Todo ha sido tan rau0301pido que nunca lo imagineu0301. Cumplir 70 anu0303os se veiu0301a muy remoto y aquiu0301 estau0301, hoy es el diu0301a. El balance es bueno, tengo muchas bendiciones que agradecer. Salud, familia, eu0301xito, trabajo, amigos, mis fans, mis perritos. A ustedes que hoy toman unos minutos de su tiempo para acordarse de miu0301 y felicitarme se los agradezco desde mi corazou0301n. u00a1Gracias por formar parte de este maravilloso libro que hoy llega a su pau0301gina 70. #70sPasquel u2728u2764ufe0fud83cudf82