¡Tensión en Televisa! Integrante de 'Hoy' hace pasar mal momento a querido actor

Ciudad de México.- El famoso y querido actor, Arturo Carmona, este jueves 22 de octubre tuvo mucha tensión pues una de las nuevas integrantes del programa Hoy le ha hecho pasar malos momentos en vivo y detrás de cámaras cómo su expareja, Alicia Villarreal.

Samadi, en su caracterización de Alicia Villarreal, quién fue esposa y es madre de la hija de Carmona, atormentó varias veces a su compañero con sus cómicos comentarios, como que estaba muy nervioso por su presencia y le pedía que se relajara pues solo se parecía.

Te podría interesar: Desempleado y sin dinero: Tras veto de Televisa y TV Azteca, actor pidió limosnas para sobrevivir

Te veo como nervioso, ¿por qué estás nervioso?", cuestionó. "No es que estaba sudando porque acabo de hacer ejercicio", replicó Carmona. "Como que pensamos que algo por ahí te estaba poniendo nervioso en el programa mijo, lo bueno que nada más me parezco, pero no soy, mejor me voy", finalizó Samadi.