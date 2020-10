Tras perder exclusividad en Televisa, famosa actriz hace fuertes declaraciones en 'VLA'

View this post on Instagram

En la #ZonaDeLosEspectu00e1culos, @florrubiooficial, @horacitu_oficial y @ricardocasares se enlazaron completamente en vivo con @dulcelacantante, quien acusa a Su00e1nchez Rosaldo de usar escu00e1ndalos para darse fama. ud83dude31 ud83dudcf8 #VLA