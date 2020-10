Tras polémico divorcio y llamar mujeriego a su ex, actriz revela en 'Hoy' por qué abandonó Televisa

Ciudad de México.- Maki continúa haciendo fuertes revelaciones acerca de su pasado matrimonio con Juan Soler en la entrevista exclusiva que brindó para la sección Sex Andy City del programa Hoy.

En la cuarta entrega de esta conversación con Andrea Escalona y Mónica Noguera, la famosa argentina por fin reveló la razón que la llevó a dejar Televisa y alejarse de los foros por casi una década.

Maki afirmó que esta dura y complicada situación de dejar la pantalla fue tomada entre ella y Soler, pues ambos buscaban estar al 100 por ciento al cuidado de su primera hija, Mía.

Yo dije 'no quiero estar en un foro, no me quiero perder a mis bebés, y tengo la bendición que Juan me apoya', fue una decisión de los dos, ¿sabes qué? cuando nacieron mis hijas, me volví muy aprensiva", explicó.