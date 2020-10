Tras veto de Televisa y vencer al cáncer, querida actriz llega a 'VLA' y hace fuerte declaración

Ciudad de México.- La actriz Patricia Reyes Spíndola habló en exclusiva para el matutino Venga la Alegría de TV Azteca y se sinceró sobre su vida profesional, confesando la razón por la que hace varias décadas la vetó Televisa.

En la sección 'En sus batallas', contó cómo fue perder su contrato de exclusividad con Televisa 30 años después de su primera telenovela, luego de desarrollar toda su carrera artística allí.

La actriz debutó en el mundo de las telenovelas en Bianca Vidal y luego El Maleficio, sin embargo, contó que fue vetada de Televisa tras ser la imagen de un partido.

Claudio Obregón y yo éramos la imagen del Partido Comunista Mexicano. Estaba vetada en Televisa. Eugenio Cobo me ayudó, el partido ya ni existía y me dijo que lograron quitarme el veto".

Además, contó cómo fue el quedar laboralmente libre luego de más de 30 años en la empresa.

Traía un gafete colgado del cuello y cuando me dicen que ya no soy exclusiva en ese momento se me suelta. Cuando me retiro ya lo traigo en la mano. Es como si estuvieras años viviendo en Disneylandia, pero afuera están Las Vegas".