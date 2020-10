¿Y Erik Hayser? Así disfruta Fernanda Castillo de su embarazo en la naturaleza

View this post on Instagram

Parezco una ninu0303a pequenu0303a emocionada por los regalos mas importantes : la amistad, la abundancia, la conexiou0301n, la sororidad, la protecciou0301n, la naturaleza y mi panza ud83eudd17 ! Las quiero mucho @damaamad @evacedenor @paulette_hdez @paolaarrioja @laguiro @dibovioh ud83dude4cud83cudffcu2665ufe0fud83eudd17 Gracias por un diu0301a tan especial!