Actor cambia a Televisa por TV Azteca y da impactante noticia en 'VLA': "Me querían matar"

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 23 de octubre la producción de Venga la Alegría informó que el próximo lunes se presentará una entrevista exclusiva al famoso y polémico actor, Héctor Parra en la sección En sus batallas.

El intérprete, quien por años trabajó para la empresa Televisa, contará en el matutino de TV Azteca todas las dificultades y retos a los que se ha enfrentado en sus 44 años de vida.

Te podría interesar: ¿En la ruina? Tras el éxito de 'Badabun', Lizbeth Rodríguez se dedicaría a esto

En el adelanto que se presentó en el Instagram de Venga la Alegría, Parra confesó que cuando era un niño, su padrastro lo amenazó con asesinarlo al lado de su madre, por lo que no tuvo más remedio que abandonar su hogar.

A los 11 años mi mamá se volvió a casar con un alcohólico, con una pistola me llegó a decir que me iba a matar y que iba a matar a mi madre, yo le dije a mi mamá 'yo me voy, porque si tú quieres que te mate, yo no voy a estar presente", comentó.