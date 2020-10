Amiga de Silvia Pinal se defiende de Luis Enrique Guzmán y lo llama hipócrita

Ciudad de México.- La amiga de toda la vida de Silvia Pinal, Mónica Marbán, no se quedó callada y salió a defenderse de las falsas acusaciones que el hijo de la actriz, Luis Enrique Guzmán, cometió en contra de ella, pues este aseguró que se aprovechaba de su madre con algunas de sus propiedades o que daba falsa información de su familia a la prensa.

Bastante molesta, Mónica declaró para el programa de TV Azteca, Venga La Alegría, que el hijo de Pinal, la difamó de diversas formas en los medios.

Me embarro en todos los programas, y me ha dicho arpía y casi ratera y no sé cuántas cosas más".

Lee también: Sergio Goyri: Tras 'hundir' su carrera en Televisa y volverse mecánico, dice esto de Yalitza Aparicio

Durante el programa, se le preguntó a Marbán si procedería legalmente en contra contra de Luis Enrique, pero ella aseguró que no haría nada por el cariño que le tiene a Silvia.

Tengo mucho cariño por mi amiga y no voy a proceder de ninguna manera, yo nada más quiero que se aclare esto, por eso tomé la llamada, porque no tengo por qué no hacerlo, pero para aclarar que yo de ninguna manera me atrevería a ir a las revistas a hablar mal de esa familia, y mucho menos dañar a mi amiga o tratarla mal o no sé cuántas cosas dice el pobre Luis Enrique, ¡qué pena me da lo que está haciendo!”.

Te podría interesar: ¿En la ruina? Tras el éxito de 'Badabun', Lizbeth Rodríguez se dedicaría a esto

Así mismo, Mónica Marbán desmintió que ella y el hijo de Silvia llevaran un mala relación, explicó que no entiende las intenciones de Enrique y lo llamó hipócrita, pues en reuniones que ambos han coincidido, se saludan bien.

Yo a Luis Enrique lo vi desde que nació, y dice que lo odio y que no me quiere, pues ¡qué hipócrita! porque nos vemos en su casa (y nos saludamos), nos hemos visto en reuniones, no entiendo, de veras no entiendo. Si él cree que yo pude haber ofendido a su familia, pues que mal está”.

La amiga de la actriz también declaró que aprecia mucho a la familia Pinal y admite sentirse avergonzada con lo que está pasando, además remarcó ser amiga de muchos artistas y que si quisiera hablar de ellos, ya sería multimillonaria.

Toda la controversia comenzó cuando Luis Enrique, aseguró querer dejar sin herencia a sus hermanas, además de manifestar sus deseos de que su hijo Apolo sea incluido en el testamento de la actriz. Además, fuentes cercanas aseguran que manipula a Doña Silvia Pinal para dejar todo a su favor.

Fuentes: Agencia México