Anahí revela en 'Hoy' que rogó a Dulce María para que volviera a RBD: "No quiere o no puede"

Ciudad de México.- Anahí siguió revelando algunos detalles del próximo reencuentro de RBD y pese a que lamenta que Poncho Herrera y sobre todo Dulce María no vayan a participar en este show, la cantante se dijo emocionada de poder revelar que a finales del mes de noviembre sus fans contarán con nuevos temas de la agrupación.

A más de una década de no lanzar ninguna canción inédita, la artista reveló en entrevista con el programa Hoy que tanto Maite Perroni, como Christian Chávez, Christopher Uckermann y ella están preparando varias sorpresas para complacer a sus seguidores.

Cabe señalar que previo a esta gran sorpresa para sus seguidores, Anahí también confesó que pese a los rumores de su supuesta rivalidad con Dulce María, ella fue la que más le rogó a su colega para que estuviera en el show.

Les cuento algo, Dulce no me va a dejar mentir, si alguien le estuvo dando una lata, que ya hasta pena me daba al final porque veinte mensajes y notas de voz, porque mis audios duraban 3 minutos, tratando de ver cómo poderla convencer, cómo poderlo hacer, pero tenemos que entender si no quiere o no puede en este momento, es muy respetable, yo soy mamá”, contó.