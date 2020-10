Ariana Grande roba la atención al debate entre Trump y Biden con su nuevo video musical

Estados Unidos.- La cantante Ariana Grande, sorprendió a sus fans al liberar este jueves su nuevo video musical Positions, mientras se realizaba el último debate Trump-Biden, lo curioso de esto, es que ella luce como la nueva presidenta de Estados Unidos.

Para la producción de este nuevo sencillo, Grande, trabajó nuevamente con el coautor Victoria Monét y el productor musical Tommy Brown, quienes apoyaron a la cantante con el 'hit' Thank U Next. Además, agregó al equipo al productor London on da Track y también al compositor Nija Charles.

Aunque la letra del video no habla para nada de política, si se hace mención al empoderamiento femenino y es de lo que trata el video, pues se ve como fuera todo si Ariana y un gabinete de puras mujeres gobernaran el país.

Positions no tiene ni un día de haber sido estrenado, sin embargo, desde que salió se ha mantenido en tendencias en Twitter, cuenta con más de 10 millones de reproducciones y 1.8 millones de 'likes'.

Fuentes: Milenio