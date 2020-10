Cynthia Urías se sincera en Instagram y revela este secreto: "'Cuéntamelo Ya' me delata"

Ciudad de México.- Cynthia Urías, la famosa que además de ser conductora en Televisa es esposa y madre de dos hijos varones logró sincerarse son sus seguidores para hacerles saber lo que hay detrás de lo que a diario ven.

La presentadora que se mostró en Instagram con una fotografía desde el foro de Cuéntamelo Ya, logró revelar un secreto que ninguno de sus incondicionales admiradores se esperaba pues sin duda no lo daba a notar.

Toda la semana me levanto antes de las 6 am para la escuela virtual de mis hijos, según yo con maquillaje no se me nota el cansancio del día a día, pero mis fotos de Cuéntamelo Ya me delatan”, agregó.