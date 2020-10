¿Devastada? Tras 15 años en TV Azteca, actriz reacciona en Televisa a la inesperada boda de su ex

Ciudad de México.- La actriz Mariana Torres, quien inició su carrera en TV Azteca al debutar en la telenovela Como en el cine (2001), se fue a Televisa en 2017 luego de 15 años en el Ajusco.

Ahora, se dice que la también conductora podría ser la protagonista de la nueva telenovela que prepara Televisa, Fuego Ardiente, la cual es producida por Carlos Moreno y se especula que contaría con las participaciones de Kuno Becker, Claudia Martín y Carlos Ferro.

Mariana sostuvo una relación de casi seis años con el actor Armando Torrea, quien está en el ojo del huracán pues hace algunas semanas sorprendió al casarse en plena pandemia con su novia desde hace dos años, Laura Pérez, en Mexicali.

Medios aseguran que a causa de este festejo, en el que presuntamente hubieron más de 300 personas, hubo más de 100 contagios y el estado de Baja California tuvo que regresar a semáforo rojo.

Al respecto, luego de su inesperada boda, la actriz comentó a la salida de Televisa, en una entrevista publicada por el reportero Edén Dorantes, sobre el casamiento de su ex, de quien estaba profundamente enamorada y con quien pese a tantos años de relación, nunca llegó al altar.

"Pues estuvo padrísima la boda, espero haya disfrutado muchísimo. Yo conozco a Armando y sé que tiene una familia muy grande y estoy casi segura que todos los invitados realmente eran muy allegados e importantes y que todos sabían que irían a una boda grande, lo que te hace responsable a ti de ir o no, llevar cubrebocas y mantener distancia", dijo.

Al ser cuestionada sobre si fue invitada a la boda, dijo contundente:

No, ¿cómo crees? Para nada. Aunque me hubiera invitado no hubiera ido, no tenemos ninguna relación, no tendría ningún sentido que me invitara y yo estar ahí. Es un capítulo cerrado totalmente".